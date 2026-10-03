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Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i

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Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 1
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 2
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 3
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 4
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 5
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 6
Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1155, LGA 1156, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 4
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 5
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 6
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639105
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3600
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1155, LGA 1156, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепежа в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий + медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, г.
300

Описание товара Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i

Кулер для процессора ID-Cooling IS-30i BLACK в тонком корпусе подходит для установки в низкопрофильные системы. Компактная модель оснащена вентилятором 92 мм. 4 тепловые трубки эффективно отводят тепло от компонентов процессора, алюминиевый радиатор быстро охлаждает и рассеивает воздух. Конструкция с черным покрытием обладает надежной защитой от коррозии. ID-Cooling IS-30i BLACK оснащен функцией регулировки мощности для сохранения баланса между высокой эффективностью и экономичной работой в режиме ожидания. Благодаря виброкомпенсаторам кулер действует максимально тихо. Вентилятор развивает скорость в пределах 800-3600 об/мин, быстро и своевременно охлаждает компоненты системы.

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-COOLING IS-30i




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3600
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1155, LGA 1156, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Дополнительно
комплект крепежа в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий + медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling IS-30i BLACK в тонком корпусе подходит для установки в низкопрофильные системы. Компактная модель оснащена вентилятором 92 мм. 4 тепловые трубки эффективно отводят тепло от компонентов процессора, алюминиевый радиатор быстро охлаждает и рассеивает воздух. Конструкция с черным покрытием обладает надежной защитой от коррозии. ID-Cooling IS-30i BLACK оснащен функцией регулировки мощности для сохранения баланса между высокой эффективностью и экономичной работой в режиме ожидания. Благодаря виброкомпенсаторам кулер действует максимально тихо. Вентилятор развивает скорость в пределах 800-3600 об/мин, быстро и своевременно охлаждает компоненты системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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