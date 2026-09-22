Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black
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Характеристики
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб.
В наличии
Код товара: 717590
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Характеристики
Бренд
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Уровень шума
29.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х9
Вес, г.
600
Описание товара Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black
Обеспечьте надёжное охлаждение вашего компьютера с вентилятором Cooler ID-Cooling SE-904-XT ARGB! Этот вентилятор — идеальное решение для поддержания оптимальной температуры процессора и предотвращения его перегрева. С вентилятором Cooler ID-Cooling SE-904-XT ARGB ваш компьютер будет работать стабильно и тихо даже в самых требовательных задачах!
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Бренд
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Уровень шума
29.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Обеспечьте надёжное охлаждение вашего компьютера с вентилятором Cooler ID-Cooling SE-904-XT ARGB! Этот вентилятор — идеальное решение для поддержания оптимальной температуры процессора и предотвращения его перегрева. С вентилятором Cooler ID-Cooling SE-904-XT ARGB ваш компьютер будет работать стабильно и тихо даже в самых требовательных задачах!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер ID-Cooling SE-904-XT ARGB Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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