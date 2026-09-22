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Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black купить с доставкой в Москве
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Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black

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Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 2
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Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 6
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Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 10
Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 1
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 2
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 3
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 4
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 5
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 6
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 7
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 8
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 9
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 10
  • Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718934
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black
1 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Уровень шума
29.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х14х11
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black

Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-904-XT оснащен алюминиевым радиатором и медными тепловыми трубками для лучшего отвода тепла. Вентилятор обладает автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от степени нагрева компонентов ПК. Гидродинамический подшипник скольжения делает тише работу лопастей.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Уровень шума
29.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-904-XT оснащен алюминиевым радиатором и медными тепловыми трубками для лучшего отвода тепла. Вентилятор обладает автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от степени нагрева компонентов ПК. Гидродинамический подшипник скольжения делает тише работу лопастей.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - стоимость товара 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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