Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 718934
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1 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Уровень шума
29.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х14х11
Вес, г.
600
Описание товара Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-904-XT оснащен алюминиевым радиатором и медными тепловыми трубками для лучшего отвода тепла. Вентилятор обладает автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от степени нагрева компонентов ПК. Гидродинамический подшипник скольжения делает тише работу лопастей.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
180
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
500-2500 об/мин
Уровень шума
29.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-904-XT оснащен алюминиевым радиатором и медными тепловыми трубками для лучшего отвода тепла. Вентилятор обладает автоматической регулировкой скорости вращения в зависимости от степени нагрева компонентов ПК. Гидродинамический подшипник скольжения делает тише работу лопастей.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black - стоимость товара 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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