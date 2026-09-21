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Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret

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Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-1650 об/мин
Уровень шума
25.6
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714616
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-1650 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, г.
438

Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret

Вентилятор DEEPCOOL FD14 тщательно сконструированный для создания достаточного статического давления и концентрации воздушного потока, которые необходимы для эффективного охлаждения при различных вариантах монтажа, подразумевающих использование с воздушными или жидкостными системами охлаждения, а также в качестве корпусного вентилятора. Конструкция рамы и лопастей вентилятора оптимальны для достижения высокой универсальности и эффективности охлаждения.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
последовательное соединение вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-1650 об/мин
Уровень шума
25.6
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор DEEPCOOL FD14 тщательно сконструированный для создания достаточного статического давления и концентрации воздушного потока, которые необходимы для эффективного охлаждения при различных вариантах монтажа, подразумевающих использование с воздушными или жидкостными системами охлаждения, а также в качестве корпусного вентилятора. Конструкция рамы и лопастей вентилятора оптимальны для достижения высокой универсальности и эффективности охлаждения.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Deepcool FD14 140х140x25 черный 4-pin 25.6дБ (R-FD14-BKNPN1-G) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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