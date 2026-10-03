Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса XPG HURRICANE 120 ARGB PWM, черный (HURRICANE120ARGBPWM-BKCWW)
Вентилятор ADATA XPG HURRICANE 120 ARGB PWM обеспечивает эффективное охлаждение ПК и оригинальный стиль с подсветкой. Технология широтно-поворотной модуляции позволяет управлять скоростью вращения крыльчатки в диапазоне 600-2000 об/мин в зависимости от нагрузки. Вентилятор обладает корпусом 120x120 мм с антивибрационными накладками для сниженного шума. Адресуемая подсветка ARGB в виде двух колец придает эффектный вид и предусматривает синхронизацию с совместимыми устройствами средствами материнской платы. Наработка на отказ 230 тыс. часов гарантирует стабильную и безотказную работу вентилятора ADATA XPG HURRICANE. Для удобного монтажа в комплекте есть крепежные элементы.
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