Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P
Кулер для процессора AeroCool Cylon 4F ARGB является модулем воздушного охлаждения башенного типа. Модель отличается высокой производительностью и способна рассеивать до 145 Вт мощности. Это обусловлено использованием алюминиевого основания и радиатора, что вкупе с 4 тепловыми трубками позволяет эффективно собирать тепло для дальнейшего рассеивания. В кулере установлен 11-лепестковый вентилятор диаметром 120 мм, который способен работать на скорости от 800 до 1800 об/мин. За счет этого создается направленный воздушный поток силой 52.5 CFM, что позволяет быстро и эффективно понижать температуру процессора. Уровень шума в процессе работы не превышает 26 дБ. Кулер для процессора AeroCool Cylon 4F ARGB выполнен с применением первоклассных материалов, что обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость. Помимо этого модель отличается стильным дизайном, в основе которого — RGB-подсветка с поддержкой GIGABYTE RGB Fusion, ASUS Aura Sync, MSI Mystic light Sync, а также ASRock Polychrome Sync. Это позволит придать вашей сборке яркий и индивидуальный внешний вид. Для подключения используется коннектор 3-pin +5V. Кулер поставляется вместе с набором креплений и термопастой.
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