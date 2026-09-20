Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15
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Характеристики
Тип товара
Радиатор для SSD
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
В наличии
Код товара: 674615
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860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор для SSD
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Подсветка
нет
Дополнительно
крепления в комплекте
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х4
Вес, г.
102
Описание товара Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15
Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Радиатор для SSD
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Подсветка
нет
Дополнительно
крепления в комплекте
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Радиатор для SSD ID-Cooling Zero M15 - по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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