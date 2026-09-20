Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)
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Характеристики
Тип товара
Радиатор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 661576
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Загружаем...
840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиатор для процессора
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Дополнительно
размеры 7.4x2.25x3 см
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, г.
150
Описание товара Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)
Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Радиатор для процессора
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Дополнительно
размеры 7.4x2.25x3 см
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - купить по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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