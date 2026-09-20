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Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) купить с доставкой в Москве
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Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)

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Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - фото 1
Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - фото 2
Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - фото 3
Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
  • Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - фото 1
  • Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - фото 2
  • Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - фото 3
  • Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Радиатор для процессора
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Дополнительно
размеры 7.4x2.25x3 см
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, г.
150

Описание товара Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)

Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Радиатор для процессора
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Дополнительно
размеры 7.4x2.25x3 см
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевый радиатор для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 с отшлифованной зеркальной поверхностью предназначен для создания пассивного охлаждения. Две части термопластичных прокладок плотно удерживают охлаждение для эффективной передачи тепла. Подсветки в конструкции не предусмотрено. Ядра радиатора выполнены из меди. В комплект поставки радиатора для SSD M.2 ID-Cooling ZERO M15 входят 4 винта для надежной установки. Размеры устройства составляют 7.4x2.25x3 см, что необходимо учесть при установке.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15) - купить по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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