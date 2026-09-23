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Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)

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Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 9
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 10
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 11
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 12
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 13
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 14
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 15
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 16
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 17
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 18
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 19
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 10
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 11
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 12
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 13
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 14
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 15
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 16
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 17
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 18
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 19
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625593
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)
930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х7
Вес, г.
460

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)

Кулер для процессора ID-COOLING DK-07i RAINBOW выпускается специально для ЦПУ с разъемом подключения LGA 1700. Горизонтальный кулер высотой 60 мм обеспечивает оптимизацию рабочей температуры центрального процессора с максимальным тепловыделением 125 Вт. Для такой системы охлаждения не потребуется много места внутри корпуса системного блока. Модель получает контактную площадку и радиатор из алюминия. Для установки на крышку ЦПУ основание кулера покрывается термопастой. В конструкции кулера ID-COOLING DK-07i RAINBOW применен вентилятор размером 120x120 мм с регулировкой рабочих оборотов через ШИМ. Вентилятор со встроенной подсветкой на FRGB-светодиодах предполагает вращение на скоростях 500-1800 об/мин в зависимости от актуальной нагрузки на ЦПУ. Шумность компонента зависит от оборотов вентилятора и может составлять 14.2-25.6 дБ.



Теги товара: LGA 1700, Intel, 120 мм, Алюминий, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING DK-07i RAINBOW выпускается специально для ЦПУ с разъемом подключения LGA 1700. Горизонтальный кулер высотой 60 мм обеспечивает оптимизацию рабочей температуры центрального процессора с максимальным тепловыделением 125 Вт. Для такой системы охлаждения не потребуется много места внутри корпуса системного блока. Модель получает контактную площадку и радиатор из алюминия. Для установки на крышку ЦПУ основание кулера покрывается термопастой. В конструкции кулера ID-COOLING DK-07i RAINBOW применен вентилятор размером 120x120 мм с регулировкой рабочих оборотов через ШИМ. Вентилятор со встроенной подсветкой на FRGB-светодиодах предполагает вращение на скоростях 500-1800 об/мин в зависимости от актуальной нагрузки на ЦПУ. Шумность компонента зависит от оборотов вентилятора и может составлять 14.2-25.6 дБ.


Теги товара: LGA 1700, Intel, 120 мм, Алюминий, FRGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW) - по цене 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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