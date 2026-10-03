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Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS)

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Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 1
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 2
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 3
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 4
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 5
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 6
Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, S940, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 6
  • Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625640
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, S940, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200-2100 об/мин
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х13
Вес, г.
800

Описание товара Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS)

Кулеры и системы охлаждения ExeGate представляют собой идеальное решение для обеспечения оптимальной температуры вашего процессора. Данный кулер оснащен вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное и тихое рассеивание тепла, поддерживая стабильную работу вашей системы. Особенностью кулера ExeGate является наличие подсветки, которая не только улучшает внешний вид вашего ПК, но и добавляет визуальную динамику вашей системе. Это делает его отличным выбором для сборок с открытыми корпусами и тех, кто ценит стильный дизайн. Созданный специально для процессорных систем, этот кулер от ExeGate гарантирует надежность и долговечность за счет использования высококачественных материалов и передовых технологий охлаждения. Система проста в установке и совместима с большинством современных процессоров, что делает её универсальным выбором для любого пользователя, стремящегося к стабильной и производительной работе компьютера.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, S940, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
140
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200-2100 об/мин
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения ExeGate представляют собой идеальное решение для обеспечения оптимальной температуры вашего процессора. Данный кулер оснащен вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное и тихое рассеивание тепла, поддерживая стабильную работу вашей системы. Особенностью кулера ExeGate является наличие подсветки, которая не только улучшает внешний вид вашего ПК, но и добавляет визуальную динамику вашей системе. Это делает его отличным выбором для сборок с открытыми корпусами и тех, кто ценит стильный дизайн. Созданный специально для процессорных систем, этот кулер от ExeGate гарантирует надежность и долговечность за счет использования высококачественных материалов и передовых технологий охлаждения. Система проста в установке и совместима с большинством современных процессоров, что делает её универсальным выбором для любого пользователя, стремящегося к стабильной и производительной работе компьютера.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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