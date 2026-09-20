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Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W

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Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 1
Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 2
Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 3
Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 4
Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 5
Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 6
Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
  • Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 1
  • Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 2
  • Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 3
  • Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 4
  • Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 5
  • Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 6
  • Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652055
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Уровень шума
6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
200

Описание товара Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W

120-миллиметровый корпусной вентилятор PCCooler EF120 ARGB собран в корпусе оригинальной формы. Заслуживает внимания и эффектный внешний вид многоцветной подсветки. Несколько таких вентиляторов способны преобразить визуальное впечатление от вашего системного блока.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса PCCooler EF120 ARGB W




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1500 об/мин
Уровень шума
6
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
120-миллиметровый корпусной вентилятор PCCooler EF120 ARGB собран в корпусе оригинальной формы. Заслуживает внимания и эффектный внешний вид многоцветной подсветки. Несколько таких вентиляторов способны преобразить визуальное впечатление от вашего системного блока.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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