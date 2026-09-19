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Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C)

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Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 1
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 2
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 3
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 4
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 5
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 6
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 7
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 8
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 9
Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364377
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х28
Вес, кг.
7.44

Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C)

Вентилятор DEEPCOOL RF120 [DP-FRGB-RF120-1C] выпускается широко известным производителем устройств охлаждения. Модель, соответствующая 120-миллиметровому форм-фактору, оснащена долговечным гидродинамическим подшипником. Вентилятор надежен и долговечен. Ресурс устройства превышает стандартный срок эксплуатации компьютера. Вентилятор DEEPCOOL RF120 [DP-FRGB-RF120-1C] имеет резиновые прокладки в местах крепления, которые помогают устранить вибрацию. Снижается и шум: максимальная величина этого показателя равна 27 дБ. Минимальный уровень шума – 17.8 дБ. Частота вращения вентилятора меняется в пределах от 500 до 1500 оборотов в минуту. На максимальной скорости вентилятор генерирует воздушный поток 56.5 CFM. Для питания вентилятора используется разъем 4-pin. Устройство имеет многоцветную подсветку. В комплектацию вентилятора включены крепежные винты и пульт, используемый для управления подсветкой. В выключенном состоянии дизайн вентилятора можно признать классическим: его лопасти имеют белый цвет, а каркас – черный. Модель упакована в привлекательно выглядящую коробку.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Deepcool RF 120 (DP-FRGB-RF120-1C)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1500 об/мин
Уровень шума
27
Регулятор оборотов (PWM)
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор DEEPCOOL RF120 [DP-FRGB-RF120-1C] выпускается широко известным производителем устройств охлаждения. Модель, соответствующая 120-миллиметровому форм-фактору, оснащена долговечным гидродинамическим подшипником. Вентилятор надежен и долговечен. Ресурс устройства превышает стандартный срок эксплуатации компьютера. Вентилятор DEEPCOOL RF120 [DP-FRGB-RF120-1C] имеет резиновые прокладки в местах крепления, которые помогают устранить вибрацию. Снижается и шум: максимальная величина этого показателя равна 27 дБ. Минимальный уровень шума – 17.8 дБ. Частота вращения вентилятора меняется в пределах от 500 до 1500 оборотов в минуту. На максимальной скорости вентилятор генерирует воздушный поток 56.5 CFM. Для питания вентилятора используется разъем 4-pin. Устройство имеет многоцветную подсветку. В комплектацию вентилятора включены крепежные винты и пульт, используемый для управления подсветкой. В выключенном состоянии дизайн вентилятора можно признать классическим: его лопасти имеют белый цвет, а каркас – черный. Модель упакована в привлекательно выглядящую коробку.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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