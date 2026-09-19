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Кулер для процессора FORMULA Verkho 2 купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора FORMULA Verkho 2

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Кулер для процессора AeroCool Verkho2 - фото 1
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 - фото 2
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho2 - фото 1
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 - фото 2
  • Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363524
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Кулер для процессора FORMULA Verkho 2

Кулер для процессора AeroCool Verkho 2, имеющий башенную конструкцию, подходит для комплектации систем, оборудованных процессорами производства Intel и AMD. Модель оборудована 2 тепловыми трубками. Кулер способен обеспечить рассеивание мощности, достигающей 110 Вт. Этот показатель свидетельствует о возможности эффективной эксплуатации модели для отвода тепла с поверхности корпуса мощного процессора, работающего в интенсивном режиме. Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 работает с частотой, которая может изменяться в автоматическом режиме. Диапазон изменения частоты – от 800 до 2000 оборотов в минуту. Максимально возможный уровень шума – 25 дБ. Вентилятор, которым оборудован кулер, имеет размер 90x90 мм. Высота, ширина и длина кулера равны 125, 117 и 61.5 мм соответственно. В комплект поставки кулера входят термопаста, поставляемая в отдельной емкости, набор креплений для сокетов, рамка для сокетов LGA775 и LGA115x и документация. Кулер упакован в компактную коробку, имеющую лаконичный дизайн. На коробке размещена информация о технических характеристиках модели.

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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2, имеющий башенную конструкцию, подходит для комплектации систем, оборудованных процессорами производства Intel и AMD. Модель оборудована 2 тепловыми трубками. Кулер способен обеспечить рассеивание мощности, достигающей 110 Вт. Этот показатель свидетельствует о возможности эффективной эксплуатации модели для отвода тепла с поверхности корпуса мощного процессора, работающего в интенсивном режиме. Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 работает с частотой, которая может изменяться в автоматическом режиме. Диапазон изменения частоты – от 800 до 2000 оборотов в минуту. Максимально возможный уровень шума – 25 дБ. Вентилятор, которым оборудован кулер, имеет размер 90x90 мм. Высота, ширина и длина кулера равны 125, 117 и 61.5 мм соответственно. В комплект поставки кулера входят термопаста, поставляемая в отдельной емкости, набор креплений для сокетов, рамка для сокетов LGA775 и LGA115x и документация. Кулер упакован в компактную коробку, имеющую лаконичный дизайн. На коробке размещена информация о технических характеристиках модели.
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Отзывы


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