Кулер PCCooler E80 Retail Color Box
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Характеристики
Описание товара Кулер PCCooler E80 Retail Color Box
Кулер для процессора PCCooler E80 [CLPCC_E80] станет отличный выбором, если вам нужен небольшой кулер, который будет аккуратно смотреться внутри системного блока и эффективно охлаждать установленный процессор. Кулер для процессора PCCooler E80 [CLPCC_E80] оборудован 75-миллиметровым вентилятором, максимальная скорость вращения которого достигает отметки в 2 200 оборотов в минуту. Также в кулере установлен гидродинамический подшипник, который не только делает эффективность вентилятора выше, но и снижает уровень создаваемого шума до 22 дБ. Радиатор кулера изготовлен из прочного и надежного алюминия, который значительно повышает срок возможной эксплуатации устройства. К оборудованию подключается с помощью коннектора 3-pin. В комплекте идет термопаста.
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Теги товара: Алюминий
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Теги товара: Алюминий
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