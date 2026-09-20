Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651883
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
Уровень шума
30.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
500
Описание товара Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17)
Компактная производительность для LGA 1700. THETA 31 PWM 1700 продолжает высокие стандарты тепловых решений DEEPCOOL для эффективного охлаждения процессоров в ПК с процессорами LGA 1700. Компактные размеры и простая конструкция делают его идеальным для средних рабочих нагрузок, обеспечивая при этом надлежащий отвод тепла благодаря алюминиевому радиатору радиальной конструкции. ШИМ-вентилятор 100x25 мм идеально уравновешивает мощный поток воздуха и низкий уровень шума. Простой в установке монтажный кронштейн прочен и надежен.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитРадиатор ID-Cooling для SSD M.2 2280 (ID- ZERO-M15)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитВентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитРадиатор для SSD ID-Cooling Zero M15
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитКулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
-
В наличииЦена 890 руб. 1 730 руб.223 руб. в СплитКулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКулер Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКулер Deepcool THETA 31 PWM
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКулер Deepcool AG300 (R-AG300-BKLNMN-G)
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS)
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитВентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
Уровень шума
30.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Компактная производительность для LGA 1700. THETA 31 PWM 1700 продолжает высокие стандарты тепловых решений DEEPCOOL для эффективного охлаждения процессоров в ПК с процессорами LGA 1700. Компактные размеры и простая конструкция делают его идеальным для средних рабочих нагрузок, обеспечивая при этом надлежащий отвод тепла благодаря алюминиевому радиатору радиальной конструкции. ШИМ-вентилятор 100x25 мм идеально уравновешивает мощный поток воздуха и низкий уровень шума. Простой в установке монтажный кронштейн прочен и надежен.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17)