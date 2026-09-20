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Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17)

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Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 5
Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 6
Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651883
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
Уровень шума
30.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
500

Описание товара Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17)

Компактная производительность для LGA 1700. THETA 31 PWM 1700 продолжает высокие стандарты тепловых решений DEEPCOOL для эффективного охлаждения процессоров в ПК с процессорами LGA 1700. Компактные размеры и простая конструкция делают его идеальным для средних рабочих нагрузок, обеспечивая при этом надлежащий отвод тепла благодаря алюминиевому радиатору радиальной конструкции. ШИМ-вентилятор 100x25 мм идеально уравновешивает мощный поток воздуха и низкий уровень шума. Простой в установке монтажный кронштейн прочен и надежен.



Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool THETA 31 PWM 1700 (DP-ICAS-T31P-17)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Нет
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
900-2400 об/мин
Уровень шума
30.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная производительность для LGA 1700. THETA 31 PWM 1700 продолжает высокие стандарты тепловых решений DEEPCOOL для эффективного охлаждения процессоров в ПК с процессорами LGA 1700. Компактные размеры и простая конструкция делают его идеальным для средних рабочих нагрузок, обеспечивая при этом надлежащий отвод тепла благодаря алюминиевому радиатору радиальной конструкции. ШИМ-вентилятор 100x25 мм идеально уравновешивает мощный поток воздуха и низкий уровень шума. Простой в установке монтажный кронштейн прочен и надежен.


Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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