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Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G)

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Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 5
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 6
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 7
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 8
Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 7
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 8
  • Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651897
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
световая индикация режима повышенной производительности
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
29.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х51х24
Вес, кг.
2.26

Описание товара Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin IV [R-ASN4-BKNNMT-G] получает башенную конструкцию и обеспечивает отвод и рассеивание, выделенного ЦПУ. Воздушная система охлаждения с возможностью рассеивания до 280 Вт тепловой энергии подойдет для процессора с внушительной теплонагруженностью. В кулере черного цвета, совместимом с разными процессорными сокетами, используются медно-алюминиевое основание, радиатор из теплоемкого алюминия и 7 тепловых трубок. Процессорная система принудительного охлаждения DEEPCOOL Assassin IV [R-ASN4-BKNNMT-G] комплектуется парой вентиляторов размером 140x140 мм и 120x120 мм с управлением рабочими оборотами через ШИМ. Вентиляторы с присоединением к разъему 4-pin рассчитаны на вращение со скоростью 500-1700 об/мин. Кулер укомплектован креплениями для монтажа на процессор.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
световая индикация режима повышенной производительности
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
29.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin IV [R-ASN4-BKNNMT-G] получает башенную конструкцию и обеспечивает отвод и рассеивание, выделенного ЦПУ. Воздушная система охлаждения с возможностью рассеивания до 280 Вт тепловой энергии подойдет для процессора с внушительной теплонагруженностью. В кулере черного цвета, совместимом с разными процессорными сокетами, используются медно-алюминиевое основание, радиатор из теплоемкого алюминия и 7 тепловых трубок. Процессорная система принудительного охлаждения DEEPCOOL Assassin IV [R-ASN4-BKNNMT-G] комплектуется парой вентиляторов размером 140x140 мм и 120x120 мм с управлением рабочими оборотами через ШИМ. Вентиляторы с присоединением к разъему 4-pin рассчитаны на вращение со скоростью 500-1700 об/мин. Кулер укомплектован креплениями для монтажа на процессор.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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