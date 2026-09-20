Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Deepcool ASSASSIN IV (R-ASN4-BKNNMT-G)
Кулер для процессора DEEPCOOL Assassin IV [R-ASN4-BKNNMT-G] получает башенную конструкцию и обеспечивает отвод и рассеивание, выделенного ЦПУ. Воздушная система охлаждения с возможностью рассеивания до 280 Вт тепловой энергии подойдет для процессора с внушительной теплонагруженностью. В кулере черного цвета, совместимом с разными процессорными сокетами, используются медно-алюминиевое основание, радиатор из теплоемкого алюминия и 7 тепловых трубок. Процессорная система принудительного охлаждения DEEPCOOL Assassin IV [R-ASN4-BKNNMT-G] комплектуется парой вентиляторов размером 140x140 мм и 120x120 мм с управлением рабочими оборотами через ШИМ. Вентиляторы с присоединением к разъему 4-pin рассчитаны на вращение со скоростью 500-1700 об/мин. Кулер укомплектован креплениями для монтажа на процессор.
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