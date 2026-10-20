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Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL)

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Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 2
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Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 4
Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 5
Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 6
Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
400 руб.  640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486058
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
54х33х30
Вес, г.
150

Описание товара Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL)

Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE3/BALL 120x120x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Gembird (FANCASE3/BALL)




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор для корпуса Gembird FANCASE3/BALL 120x120x25, подшипник, 3 pin, провод 30 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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