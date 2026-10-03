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Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS)

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Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 1
Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 2
Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 3
Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 4
Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 5
Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 6
Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 6
  • Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625626
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
30

Описание товара Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS)

Устройство обеспеивает эффективное охлаждение, отличается стабельностью работы, выполнено из качественных износостойких материалов.

Отзывы о товаре Кулер ExeGate Wizard EE91-PWM.BLUE (EX286148RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Устройство обеспеивает эффективное охлаждение, отличается стабельностью работы, выполнено из качественных износостойких материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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