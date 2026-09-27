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Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin - фото 2
Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1250 об/мин
Уровень шума
21
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599935
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
крепеж в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1250 об/мин
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
200

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin

Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025] имеет размеры 120x120 мм. Постоянная скорость вращения крыльчатки на уровне 1250 об/мин создает интенсивный воздушный поток и обеспечивает стабильное рассеивание тепла от внутренних компонентов системного блока. Особая форма 9 лопастей и гидродинамический подшипник гарантируют низкий уровень шума, который не превышает 21 дБ. Вентилятор ID-COOLING FL Series подключается к материнской плате при помощи коннектора 3 pin и поставляется в комплекте с крепежными элементами для удобного монтажа.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling FL-12025K 3pin




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
крепеж в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1250 об/мин
Уровень шума
21
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Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-COOLING FL Series [FL-12025] имеет размеры 120x120 мм. Постоянная скорость вращения крыльчатки на уровне 1250 об/мин создает интенсивный воздушный поток и обеспечивает стабильное рассеивание тепла от внутренних компонентов системного блока. Особая форма 9 лопастей и гидродинамический подшипник гарантируют низкий уровень шума, который не превышает 21 дБ. Вентилятор ID-COOLING FL Series подключается к материнской плате при помощи коннектора 3 pin и поставляется в комплекте с крепежными элементами для удобного монтажа.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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