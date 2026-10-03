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Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120)

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Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) - фото 1
Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) - фото 2
Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) - фото 3
Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-76%
390 руб.  1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643586
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
210

Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120)

Вентилятор DEEPCOOL [XFAN 120] – высококачественное решение для повседневной активной работы. Этот корпусный вентилятор обеспечивает равномерное и устойчивое охлаждение любой системы даже в продолжительные периоды эксплуатации, обеспечивая тем самым продолжительную сохранность систем компьютера. Все элементы DEEPCOOL [XFAN 120] выполнены из высококачественных материалов, то же касается и сборки кулера (каждый вентилятор проходит проверку на соответствие перед попаданием на прилавок). Низкая скорость вращения кулера (до 1300 оборотов в минуту) не позволяет ему создавать лишний шум – это оптимальное решение для любой обстановки. Это не идет в ущерб мощности вентилятора. Размеры изделия составляют 120 х 120 мм, при его высоте 25 мм – вентилятор подходит к большинству систем и блоков питания. Максимальный уровень воздушного потока при этом равен 43.56 CFM. Рабочее напряжение устройства составляет 10,8 – 13,2 В.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Deepcool XFAN 120 (DP-FDC-XF120)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор DEEPCOOL [XFAN 120] – высококачественное решение для повседневной активной работы. Этот корпусный вентилятор обеспечивает равномерное и устойчивое охлаждение любой системы даже в продолжительные периоды эксплуатации, обеспечивая тем самым продолжительную сохранность систем компьютера. Все элементы DEEPCOOL [XFAN 120] выполнены из высококачественных материалов, то же касается и сборки кулера (каждый вентилятор проходит проверку на соответствие перед попаданием на прилавок). Низкая скорость вращения кулера (до 1300 оборотов в минуту) не позволяет ему создавать лишний шум – это оптимальное решение для любой обстановки. Это не идет в ущерб мощности вентилятора. Размеры изделия составляют 120 х 120 мм, при его высоте 25 мм – вентилятор подходит к большинству систем и блоков питания. Максимальный уровень воздушного потока при этом равен 43.56 CFM. Рабочее напряжение устройства составляет 10,8 – 13,2 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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