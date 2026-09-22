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Кулер Silverstone AR12I-edm (G53AR12LF400I20) купить с доставкой в Москве
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Кулер Silverstone AR12I-edm (G53AR12LF400I20)

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Кулер Silverstone AR12I-edm (G53AR12LF400I20) - фото 1
Кулер Silverstone AR12I-edm (G53AR12LF400I20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
одноцветная
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
  • Кулер Silverstone AR12I-edm (G53AR12LF400I20) - фото 1
  • Кулер Silverstone AR12I-edm (G53AR12LF400I20) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718610
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
одноцветная
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х21
Вес, г.
744

Описание товара Кулер Silverstone AR12I-edm (G53AR12LF400I20)

Кулер Silverstone AR12I-edm — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для охлаждения своего процессора. Он обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Если вы ищете качественный кулер, то Silverstone AR12I-edm станет отличным выбором. Он обеспечит вашему компьютеру эффективное охлаждение, что позволит ему работать на максимальной производительности без перегрева.



Теги товара: Intel, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Silverstone AR12I-edm (G53AR12LF400I20)




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
одноцветная
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Silverstone AR12I-edm — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для охлаждения своего процессора. Он обеспечивает тихую работу и долгий срок службы. Если вы ищете качественный кулер, то Silverstone AR12I-edm станет отличным выбором. Он обеспечит вашему компьютеру эффективное охлаждение, что позволит ему работать на максимальной производительности без перегрева.


Теги товара: Intel, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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