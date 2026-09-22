Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 WH REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 WH REVERSE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Formula V Line AIR FUSION 3 WH REVERSE ARBG (AIR FUSION 3 WH REVERSE)
Представляем вам комплект из трех корпусных вентиляторов Formula Air Fusion 3 WH Reverse ARGB — идеальное решение для создания эффективной и стильной системы охлаждения вашего компьютера. Эти вентиляторы в белом исполнении не просто являются компонентами, они становятся ключевым элементом эстетики всего системного блока, сочетая в себе передовые технологии, надежность и потрясающую визуальную составляющую. Каждый вентилятор имеет стандартный размер 120 на 120 миллиметров и оснащен современным гидродинамическим подшипником, который гарантирует исключительно плавную и тихую работу на протяжении всего заявленного срока службы, составляющего тридцать тысяч часов. Благодаря технологии широтно-импульсной модуляции вы получаете полный контроль над производительностью: скорость вращения плавно регулируется от минимальных 450 до максимальных 1800 оборотов в минуту. Это позволяет гибко балансировать между мощным воздушным потоком, достигающим 38.48 кубических футов в минуту, и акустическим комфортом, ведь даже на высоких оборотах уровень шума не превышает 36.97 децибел. Особенностью данной модели является революционная конструкция с общей рамкой для всех трех вентиляторов и функцией реверса. Это значит, что вы можете собрать их в единый моноблок, который не только выглядит невероятно целостно и современно, но и может работать как на вдув, так и на выдув воздуха, в зависимости от потребностей вашей сборки. Такая универсальность открывает новые возможности для организации оптимальных путей движения воздушных потоков внутри корпуса.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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