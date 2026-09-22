Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019)
**Вентилятор ALSEYE S120D-B Universal** Вентилятор охлаждения ALSEYE S120D-B — это эффективное и надёжное решение для вашего компьютера. Он предназначен для поддержания оптимальной температуры компонентов, предотвращая перегрев и обеспечивая стабильную работу системы. **Основные характеристики:** * TDP: 135 Вт; * Тип: вентилятор для компьютера; * Размер вентилятора: 120 мм; * Количество вентиляторов: 2; * Тепловые трубки: 4; * Регулировка скорости вращения: PWM (широтно-импульсная модуляция); * Комплектация: RTL (поставляется в базовой комплектации). Этот вентилятор подходит для широкого спектра компьютерных систем и обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Благодаря использованию тепловых трубок и технологии PWM, он способен точно регулировать скорость вращения в зависимости от температуры компонентов, что позволяет снизить уровень шума и энергопотребление. Если вы ищете надёжный и эффективный способ охлаждения вашего компьютера, то вентилятор ALSEYE S120D-B станет отличным выбором.
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