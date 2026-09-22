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Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019)

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Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 1
Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 2
Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 3
Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 4
Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1700, LGA 2011, LGA S775, AM3, AM3+, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 1
  • Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 2
  • Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 3
  • Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 4
  • Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717578
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1700, LGA 2011, LGA S775, AM3, AM3+, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1700 об/мин
Уровень шума
13.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
69х37х30
Вес, кг.
7.8

Описание товара Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019)

**Вентилятор ALSEYE S120D-B Universal** Вентилятор охлаждения ALSEYE S120D-B — это эффективное и надёжное решение для вашего компьютера. Он предназначен для поддержания оптимальной температуры компонентов, предотвращая перегрев и обеспечивая стабильную работу системы. **Основные характеристики:** * TDP: 135 Вт; * Тип: вентилятор для компьютера; * Размер вентилятора: 120 мм; * Количество вентиляторов: 2; * Тепловые трубки: 4; * Регулировка скорости вращения: PWM (широтно-импульсная модуляция); * Комплектация: RTL (поставляется в базовой комплектации). Этот вентилятор подходит для широкого спектра компьютерных систем и обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Благодаря использованию тепловых трубок и технологии PWM, он способен точно регулировать скорость вращения в зависимости от температуры компонентов, что позволяет снизить уровень шума и энергопотребление. Если вы ищете надёжный и эффективный способ охлаждения вашего компьютера, то вентилятор ALSEYE S120D-B станет отличным выбором.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Alseye S120D-B Universal (AS.01.07.0019)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1700, LGA 2011, LGA S775, AM3, AM3+, FM2+, FM1, LGA 2011-3, AM2, AM2+, LGA 1366
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
135
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1700 об/мин
Уровень шума
13.3
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Описание
**Вентилятор ALSEYE S120D-B Universal** Вентилятор охлаждения ALSEYE S120D-B — это эффективное и надёжное решение для вашего компьютера. Он предназначен для поддержания оптимальной температуры компонентов, предотвращая перегрев и обеспечивая стабильную работу системы. **Основные характеристики:** * TDP: 135 Вт; * Тип: вентилятор для компьютера; * Размер вентилятора: 120 мм; * Количество вентиляторов: 2; * Тепловые трубки: 4; * Регулировка скорости вращения: PWM (широтно-импульсная модуляция); * Комплектация: RTL (поставляется в базовой комплектации). Этот вентилятор подходит для широкого спектра компьютерных систем и обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Благодаря использованию тепловых трубок и технологии PWM, он способен точно регулировать скорость вращения в зависимости от температуры компонентов, что позволяет снизить уровень шума и энергопотребление. Если вы ищете надёжный и эффективный способ охлаждения вашего компьютера, то вентилятор ALSEYE S120D-B станет отличным выбором.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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