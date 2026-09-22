Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723476
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
светодиодный дисплей, прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
29.5
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600
Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB
Кулер Ocypus Gamma A40 ARGB Digital подходит для процессоров с разными сокетами. 1 вентилятор с размерами 10x10 см оснащен гидродинамическим подшипником скольжения для тихой работы. Кулер автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling IS-30I LGA1200 (IS-30I_BLACK)
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитВентилятор Arctic P12 Pro A-RGB (ACFAN00309A)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитВентилятор ID-Cooling IS-40XT Black
-
В наличииЦена 1 520 руб. 1 540 руб.380 руб. в СплитВентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 UNI WH ARGB 3 IN 1 White (Gamma-F12-...
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 180 руб.390 руб. в СплитКулер ID-Cooling IS-40X V3
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитВентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитКулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/...
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ S...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AG400 BK ARGB (R-AG400-BKANMC-G-2)
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитКулер для процессора 180W/ PWM FROZN A400 BLACK ID-COOLING
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
светодиодный дисплей, прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
29.5
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер Ocypus Gamma A40 ARGB Digital подходит для процессоров с разными сокетами. 1 вентилятор с размерами 10x10 см оснащен гидродинамическим подшипником скольжения для тихой работы. Кулер автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB