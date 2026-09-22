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Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB

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Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 2
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 3
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 4
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 5
Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723476
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
светодиодный дисплей, прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
29.5
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB

Кулер Ocypus Gamma A40 ARGB Digital подходит для процессоров с разными сокетами. 1 вентилятор с размерами 10x10 см оснащен гидродинамическим подшипником скольжения для тихой работы. Кулер автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой.



Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Gamma A40 BK ARGB




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
светодиодный дисплей, прямой контакт тепловых трубок
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
100
Скорость вращения вентилятора
600-2400 об/мин
Уровень шума
29.5
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер Ocypus Gamma A40 ARGB Digital подходит для процессоров с разными сокетами. 1 вентилятор с размерами 10x10 см оснащен гидродинамическим подшипником скольжения для тихой работы. Кулер автоматически подстраивает скорость вращения лопастей в зависимости от степени нагрева процессора. Модель дополнена программируемой ARGB-подсветкой.


Теги товара: Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
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