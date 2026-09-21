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Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret

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Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 1
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 2
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 3
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 4
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 5
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 6
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 7
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 8
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 9
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 10
Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 10
  • Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714619
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, г.
239

Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret

Вентилятор DEEPCOOL FT12 Slim имеет стандартный размер 120 x 120 мм и совместим с большинством корпусов и систем охлаждения. Тип разъема питания 4 pin обеспечивает возможность управления скоростью вращения вентилятора через PWM. Скорость от 500 до 1850 об/мин обеспечивает охлаждение при низких нагрузках и высокую производительность при интенсивной работе, что предотвращает перегрев оборудования. Максимальный уровень шума DEEPCOOL FT12 Slim равен 25.6 дБ и не отвлекает от работы и игр. Одноцветная подсветка добавляет эстетическую привлекательность ПК.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор DEEPCOOL FT12 Slim имеет стандартный размер 120 x 120 мм и совместим с большинством корпусов и систем охлаждения. Тип разъема питания 4 pin обеспечивает возможность управления скоростью вращения вентилятора через PWM. Скорость от 500 до 1850 об/мин обеспечивает охлаждение при низких нагрузках и высокую производительность при интенсивной работе, что предотвращает перегрев оборудования. Максимальный уровень шума DEEPCOOL FT12 Slim равен 25.6 дБ и не отвлекает от работы и игр. Одноцветная подсветка добавляет эстетическую привлекательность ПК.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Deepcool FT12 Slim 120х120x15 черный 4-pin 25.6дБ (R-FT12SLIM-BKWPN1-G) Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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