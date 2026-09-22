Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Zalman CNPS9X OPTIMA2
Кулер для процессора ZALMAN CNPS9X OPTIMA2 – модель от не нуждающегося в каких-либо рекомендациях производителя. Кулер совместим с процессорами AMD и Intel большинства широко распространенных в настоящее время сокетов. Вы сможете обеспечить безопасность работы производительного компьютера, в том числе – игрового. Кулер способен гарантировать рассеивание мощности до 190 Вт. Кулер ZALMAN CNPS9X OPTIMA2 имеет башенную конструкцию. Алюминиевый радиатор, имеющий никелированное покрытие, сочетает в себе легкость и высокую теплопроводность. В наличии 4 тепловые трубки. Установлен вентилятор форм-фактора 120 мм, несомненным преимуществом которого является малошумность. На максимальной скорости (при частоте вращения 1500 оборотов в минуту) уровень шума равен лишь 29.5 дБ. Минимальная частота вращения – 800 оборотов в минуту. Особенностью дизайна кулера является наличие подсветки ARGB. Высота устройства – 155 мм. Масса кулера – 635 г. В комплекте есть все необходимое, в том числе – термопаста.
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