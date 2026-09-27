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Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)

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Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 1
Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 2
Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 3
Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 4
Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 5
Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 6
Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 7
Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 6
  • Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 7
  • Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625628
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)
3 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900-3800 об/мин
Уровень шума
44
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х13
Вес, г.
400

Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)

Для корректной установки процессора в сокет LGA 3647 Narrow отдельно приобретается рамка EX295393RUS Направляющая планка ExeGate BKT-0126L, под радиатор/процессорный кулер для LGA 3647, Narrow (back plate BKT-0126L)



Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900-3800 об/мин
Уровень шума
44
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Для корректной установки процессора в сокет LGA 3647 Narrow отдельно приобретается рамка EX295393RUS Направляющая планка ExeGate BKT-0126L, под радиатор/процессорный кулер для LGA 3647, Narrow (back plate BKT-0126L)


Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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