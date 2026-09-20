Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A620 BLACK выполнен в черном цвете и предназначен для использования с процессором на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151 или с другим разъемом подключения. Универсальный башенный кулер с медным основанием, 6 теплотрубками и радиатором из алюминия монтируется над ЦПУ через прослойку из термопасты и отводит выделяемое им под нагрузкой тепло. Модель может отводить до 270 Вт тепловой энергии и подходит для производительных игровых сборок. Процессорная система охлаждения ID-COOLING FROZN A620 BLACK с двумя вентиляторами размером 120 мм предполагает подключение к паре портов питания типа 4-pin. Скорость вращения вентиляторов задается автоматикой материнской платы через ШИМ и может варьироваться в диапазоне 500-2000 об/мин в зависимости от текущей нагрузки процессора. Вентиляторы базируются на долговечных гидродинамических подшипниках.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм
Теги товара: LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Intel, 120 мм, Алюминий+Медь, 2000 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора Zalman CNPS13X Black
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf черный
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитВентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 B...
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитКулер Zalman CNPS14X DUO Black
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитКулер для процессора Deepcool AK500 (R-AK500-BKNNMT-G)
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитВентилятор для корпуса Noctua NF-F12-5V-PWM
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитКомплект вентиляторов GP-ECFAN1203 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитКулер для процессора DeepCool AK500 ZERO DARK 240W черный (R-AK5...
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB (FROZN A620 ARGB...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, AMD, 80 мм
Теги товара: LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Intel, 120 мм, Алюминий+Медь, 2000 об/мин, 4-pin, 500 об/мин, 4-pin PWM
Отзывы о товаре Вентилятор ID-Cooling FROZN A620 BLACK