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Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258)

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Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 1
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 2
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 3
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 4
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 5
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 6
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 7
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 8
Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
130
Скорость вращения вентилятора
2150
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 7
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 8
  • Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258)
3 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Thermalright
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
130
Скорость вращения вентилятора
2150
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х36
Вес, кг.
16.7

Описание товара Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258)

Кулер для процессора Thermalright Royal Pretor 130 с массивным радиатором из алюминия, медной никелированной базой и 6 теплотрубками. Совместимое с сокетами AM4/5, LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066 устройство охлаждения позволяет привести к норме температуру ЦПУ под нагрузкой. Башенный кулер отличается высотой 158 мм и монтируется на тепловыделяющую крышку центрального процессора через слой термопасты.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258)




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Характеристики
Бренд
Thermalright
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
130
Скорость вращения вентилятора
2150
Развернуть
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Thermalright Royal Pretor 130 с массивным радиатором из алюминия, медной никелированной базой и 6 теплотрубками. Совместимое с сокетами AM4/5, LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066 устройство охлаждения позволяет привести к норме температуру ЦПУ под нагрузкой. Башенный кулер отличается высотой 158 мм и монтируется на тепловыделяющую крышку центрального процессора через слой термопасты.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора Thermalright Cooler Royal Pretor 130 Black (814256018258) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3870 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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