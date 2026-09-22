Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения PcCooler DA240 (DA240-WHAWXX-GL) белый
Жидкостная система охлаждения PcCOOLER создана для тех, кто ценит мощность и стиль в одном флаконе. Два крупных вентилятора по 120 мм обеспечивают интенсивный поток воздуха, эффективно справляясь с охлаждением процессоров Intel и AMD даже при высоких нагрузках. Радиатор из алюминия быстро отводит тепло, а максимальная рассеиваемая мощность в 270 Вт говорит о готовности к серьезному разгону. Гидродинамические подшипники дарят не только плавную и тихую работу – уровень шума лишь 33,8 дБ, — но и длительный срок службы. Регулятор оборотов PWM и 4?pin коннектор позволяют гибко управлять скоростью вентиляторов под ваши задачи. Эффектная ARGB?подсветка выделит ваш ПК среди остальных, добавив ярких красок. В комплекте уже есть термопаста, так что установка не отнимет много времени. PcCOOLER — это продуманное решение для тех, кто хочет видеть перед собой красивую и крайне производительную систему охлаждения процессора.
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