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Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) купить с доставкой в Москве
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Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD)

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Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 1
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 2
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 3
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 4
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 5
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 6
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 7
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 8
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 9
Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 1
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 2
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 3
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 4
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 5
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 6
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 7
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 8
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 9
  • Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722905
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
шесть медных тепловых трубок
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-1950 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х41
Вес, г.
480

Описание товара Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD)

Кулер для процессора Deepcool AG620 BK ARGB V2 Гениальность в дизайне Узнаваемый дизайн стека матричных ребер DeepCool выполнен в темно-черном покрытии и обеспечивает превосходное соотношение цены и качества. В сочетании с уникальной верхней крышкой ARGB и минималистичным полупрозрачным логотипом AG620 BK ARGB V2 обеспечивает беспрецедентный и уникальный эффект освещения. Значительно мощное охлаждение Обновление новейшей технологии Core Touch Technology 2.0 от DeepCool значительно повышает охлаждающую способность. Тепловые трубки оптимизированы и расположены так, чтобы обеспечить наилучшую возможную теплопередачу через никелированную охлаждающую пластину от ЦП IHS. В результате CTT 2.0 обеспечивает повышение охлаждающей способности. Сбалансированная двунаправленная тепловая трубка Благодаря оптимизации внутренней капиллярной структуры и впрыску точного количества жидкости тепловая трубка обеспечивает наилучшую эффективность рассеивания тепла независимо от того, находится ли охладитель в вертикальном или горизонтальном корпусе. Это идеальное соотношение обеспечивает высокоэффективный фазовый переход по всей тепловой трубке и обеспечивает более низкое тепловое сопротивление в широком диапазоне TDP. Яркий, тихий и способный Получите лучшее из обоих миров с двумя точно настроенными 120-мм вентиляторами ARGB PWM, разработанными для оптимального баланса между максимальной производительностью под нагрузкой и бесшумной эффективностью в режиме ожидания. Высокоэффективны с сильным статическим давлением для быстрой передачи тепла по всему радиатору. Простая и безопасная установка Входящий в комплект цельнометаллический монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки, гарантируя надлежащий контакт и одинаковое давление на платформах Intel и AMD.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AG620 BK ARGB V2 (R-AG620-BKAMMN-GJD)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
шесть медных тепловых трубок
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-1950 об/мин
Уровень шума
29.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Deepcool AG620 BK ARGB V2 Гениальность в дизайне Узнаваемый дизайн стека матричных ребер DeepCool выполнен в темно-черном покрытии и обеспечивает превосходное соотношение цены и качества. В сочетании с уникальной верхней крышкой ARGB и минималистичным полупрозрачным логотипом AG620 BK ARGB V2 обеспечивает беспрецедентный и уникальный эффект освещения. Значительно мощное охлаждение Обновление новейшей технологии Core Touch Technology 2.0 от DeepCool значительно повышает охлаждающую способность. Тепловые трубки оптимизированы и расположены так, чтобы обеспечить наилучшую возможную теплопередачу через никелированную охлаждающую пластину от ЦП IHS. В результате CTT 2.0 обеспечивает повышение охлаждающей способности. Сбалансированная двунаправленная тепловая трубка Благодаря оптимизации внутренней капиллярной структуры и впрыску точного количества жидкости тепловая трубка обеспечивает наилучшую эффективность рассеивания тепла независимо от того, находится ли охладитель в вертикальном или горизонтальном корпусе. Это идеальное соотношение обеспечивает высокоэффективный фазовый переход по всей тепловой трубке и обеспечивает более низкое тепловое сопротивление в широком диапазоне TDP. Яркий, тихий и способный Получите лучшее из обоих миров с двумя точно настроенными 120-мм вентиляторами ARGB PWM, разработанными для оптимального баланса между максимальной производительностью под нагрузкой и бесшумной эффективностью в режиме ожидания. Высокоэффективны с сильным статическим давлением для быстрой передачи тепла по всему радиатору. Простая и безопасная установка Входящий в комплект цельнометаллический монтажный кронштейн обеспечивает простой процесс установки, гарантируя надлежащий контакт и одинаковое давление на платформах Intel и AMD.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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