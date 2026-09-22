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Вентилятор Ocypus Iota A62 BK купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Ocypus Iota A62 BK

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Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 1
Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 2
Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 3
Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 4
Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 5
Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 6
Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 7
Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 7
  • Вентилятор Ocypus Iota A62 BK - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723464
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
600

Описание товара Вентилятор Ocypus Iota A62 BK

Вентилятор Ocypus Iota A62 BK — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Он совместим со всеми процессорами Intel и AMD, что делает его универсальным выбором для различных систем.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Iota A62 BK




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Ocypus Iota A62 BK — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Он совместим со всеми процессорами Intel и AMD, что делает его универсальным выбором для различных систем.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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