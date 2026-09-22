Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro A-RGB White 3 Pack (ACFAN00326A)
**Вентилятор корпусной Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB (White) — 3 шт.** Обеспечьте эффективное охлаждение вашего компьютера с вентиляторами Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB! Набор из трёх белых вентиляторов станет отличным решением для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса и поможет предотвратить перегрев компонентов. **Почему стоит выбрать ARCTIC P12 Pro A-RGB?** * **Высокая производительность:** вентиляторы обеспечивают мощный воздушный поток, эффективно отводя тепло от ключевых компонентов системы. * **Стильный дизайн:** белый цвет и адресуемая RGB-подсветка позволят гармонично вписать вентиляторы в любой интерьер и создать уникальную атмосферу. * **Тихая работа:** благодаря современным технологиям вентиляторы работают практически бесшумно, не мешая вам работать или играть. * **Надёжность:** продукция Arctic Cooling известна своим высоким качеством и долговечностью. Обновите систему охлаждения вашего ПК с вентиляторами Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro A-RGB и наслаждайтесь стабильной работой компьютера даже при высоких нагрузках!
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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