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Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) купить с доставкой в Москве
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Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)

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Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 1
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 2
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 3
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 4
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 5
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 6
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2000 об/мин.
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 1
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 2
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 3
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 4
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 5
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 6
  • Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
3 450 руб.  4 040 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 581084
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)
3 450 руб. -15%
4 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
комплект из 3 шт.
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2000 об/мин.
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, г.
850

Описание товара Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)

Комплект из трех производительных низкопрофильных 120-мм вентиляторов толщиной всего 20 мм. Снабжены полнофункциональным внешним ARGB-контроллером. Обладают высоким воздушным потоком (до 60.7 CFM) и гидродинамическими подшипниками.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
комплект из 3 шт.
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2000 об/мин.
Развернуть
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из трех производительных низкопрофильных 120-мм вентиляторов толщиной всего 20 мм. Снабжены полнофункциональным внешним ARGB-контроллером. Обладают высоким воздушным потоком (до 60.7 CFM) и гидродинамическими подшипниками.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) – стоимость товара 3450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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