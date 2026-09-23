Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2000 об/мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%3 450 руб. 4 040 руб.
В наличии
Код товара: 581084
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3 450 руб. -15%
4 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
комплект из 3 шт.
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2000 об/мин.
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, г.
850
Описание товара Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903)
Комплект из трех производительных низкопрофильных 120-мм вентиляторов толщиной всего 20 мм. Снабжены полнофункциональным внешним ARGB-контроллером. Обладают высоким воздушным потоком (до 60.7 CFM) и гидродинамическими подшипниками.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Дополнительно
комплект из 3 шт.
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
400-2000 об/мин.
Развернуть
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Комплект из трех производительных низкопрофильных 120-мм вентиляторов толщиной всего 20 мм. Снабжены полнофункциональным внешним ARGB-контроллером. Обладают высоким воздушным потоком (до 60.7 CFM) и гидродинамическими подшипниками.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB controller (6178903) – стоимость товара 3450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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