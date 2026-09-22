Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый
Необслуживаемая система охлаждения ID-Cooling FX240 INF WHITE рассеивает мощность до 300 Вт и подходит для обслуживания большинства многоядерных процессоров в составе игровых и мощных универсальных ПК. Устройство в дизайном в белом цвете сочетает производительность с компактностью: монтажный размер радиатора равен 240 мм. Параметр гарантирует совместимость модели с большинством корпусов для геймерских компьютеров. Дополнительное оснащение системы – интегрированная в вентиляторы и водоблок подсветка ARGB. Ее принципиальное преимущество – возможность одновременного отображения разных цветов. Система охлаждения ID-Cooling FX240 INF WHITE совместима с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 и LGA 1851. В оснащение модели входят 2 вентилятора типоразмера 120 мм на базе малошумных гидродинамических подшипников с увеличенным ресурсом. Их частота вращения регулируется автоматически и меняется в диапазоне от 300 до 2000 об/мин. Каждый из вентиляторов генерирует поток воздуха до 58 CFM и производит шум уровнем до 27.2 дБ. Последний показатель приблизительно соответствует слышимости тихого шепота с расстояния около 1 м.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A)...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 WHITE M...
-
В наличииЦена 6 060 руб. 7 320 руб.1515 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9I
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитСистема водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWA...
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A15 240 MSI
-
В наличииЦена 6 970 руб.1743 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 MSI
-
В наличииЦена 6 970 руб.1743 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 10 250 руб.2563 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь
Отзывы о товаре Система водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf (FX240 INF WHITE) белый