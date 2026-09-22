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Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G

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Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 4
Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 5
Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 6
Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 3
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 4
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 5
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 6
  • Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717631
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3200 об/мин
Уровень шума
23.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
43х40х30
Вес, кг.
17.06

Описание товара Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G

Это вентилятор для процессора, который предназначен для охлаждения процессоров и поддержания оптимальной температуры во время работы. Этот вентилятор подходит для процессоров с TDP до 140 Вт. Он обеспечивает эффективное охлаждение и может быть использован в различных конфигурациях ПК. Обратите внимание, что характеристики могут незначительно отличаться от указанных в зависимости от конкретной партии товара.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Deepcool AN400 Black R-AN400-BKWNMN-G




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
150
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
500-3200 об/мин
Развернуть
Уровень шума
23.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Описание
Это вентилятор для процессора, который предназначен для охлаждения процессоров и поддержания оптимальной температуры во время работы. Этот вентилятор подходит для процессоров с TDP до 140 Вт. Он обеспечивает эффективное охлаждение и может быть использован в различных конфигурациях ПК. Обратите внимание, что характеристики могут незначительно отличаться от указанных в зависимости от конкретной партии товара.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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