Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A)
Комплект вентиляторов Arctic Cooling S8038-10K [ACFAN00291A] оснащен 4 кулерами с размерами по 80x80 мм. Благодаря совместной работе устройства развивают скорость до 10000 об/мин, быстро охлаждают процессор и видеокарту игрового компьютера. Шарикоподшипник качения радует долгим сроком службы без частого обслуживания. Питание по 4 pin позволяет вентиляторам настраивать скорость вращения лопастей в автоматическом режиме. Arctic Cooling S8038-10K [ACFAN00291A] ускоряет движение крыльчатки при сильном нагреве компонентов ПК и замедляет при достижении нормальной температуры. Благодаря перекачиванию 102 фута? воздуха в минуту кулеры не дают центральному процессору перегреваться при работе под нагрузкой. При установке вентиляторов стоит учитывать предельный ток 1300 мА.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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