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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A)

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Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 6
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 7
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 8
Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-10000 об/мин
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643609
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-10000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х8
Вес, г.
174

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A)

Комплект вентиляторов Arctic Cooling S8038-10K [ACFAN00291A] оснащен 4 кулерами с размерами по 80x80 мм. Благодаря совместной работе устройства развивают скорость до 10000 об/мин, быстро охлаждают процессор и видеокарту игрового компьютера. Шарикоподшипник качения радует долгим сроком службы без частого обслуживания. Питание по 4 pin позволяет вентиляторам настраивать скорость вращения лопастей в автоматическом режиме. Arctic Cooling S8038-10K [ACFAN00291A] ускоряет движение крыльчатки при сильном нагреве компонентов ПК и замедляет при достижении нормальной температуры. Благодаря перекачиванию 102 фута? воздуха в минуту кулеры не дают центральному процессору перегреваться при работе под нагрузкой. При установке вентиляторов стоит учитывать предельный ток 1300 мА.



Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic Cooling ARCTIC S8038-10K (4 Pack) (ACFAN00291A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
500-10000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект вентиляторов Arctic Cooling S8038-10K [ACFAN00291A] оснащен 4 кулерами с размерами по 80x80 мм. Благодаря совместной работе устройства развивают скорость до 10000 об/мин, быстро охлаждают процессор и видеокарту игрового компьютера. Шарикоподшипник качения радует долгим сроком службы без частого обслуживания. Питание по 4 pin позволяет вентиляторам настраивать скорость вращения лопастей в автоматическом режиме. Arctic Cooling S8038-10K [ACFAN00291A] ускоряет движение крыльчатки при сильном нагреве компонентов ПК и замедляет при достижении нормальной температуры. Благодаря перекачиванию 102 фута? воздуха в минуту кулеры не дают центральному процессору перегреваться при работе под нагрузкой. При установке вентиляторов стоит учитывать предельный ток 1300 мА.


Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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