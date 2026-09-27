Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS)
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Характеристики
Описание товара Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS)
Кулеры и системы охлаждения ExeGate — это надежное решение для обеспечения эффективного пассивного охлаждения процессоров. Компания ExeGate зарекомендовала себя как востребованный производитель, предлагающий продукцию, объединяющую инновационные технологии с доступной ценой. Пассивные системы охлаждения ExeGate отличаются простотой в использовании и не требуют дополнительных энергозатрат. Они идеально подходят для тех, кто стремится к низкому уровню шума в сборке ПК, поскольку работают бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Эти системы охлаждения созданы с учетом современных требований к производительности и поддерживают оптимальную рабочую температуру процессора, что продлевает его срок службы и повышает общую стабильность работы системы. Выбирая ExeGate, вы получаете высокое качество и надежность.
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Теги товара: Intel, Алюминий+Медь
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Теги товара: Intel, Алюминий+Медь
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