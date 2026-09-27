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Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) купить с доставкой в Москве
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Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS)

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Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 1
Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 2
Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 3
Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 4
Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 5
Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 6
Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Socket
LGA 3647
Количество вентиляторов
0
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Уровень шума
0
  • Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 1
  • Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 2
  • Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 3
  • Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 4
  • Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 5
  • Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 6
  • Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625587
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS)
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Радиатор для процессора
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 3647
Количество вентиляторов
0
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Уровень шума
0
Материал радиатора
алюминий + медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х10
Вес, г.
400

Описание товара Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS)

Кулеры и системы охлаждения ExeGate — это надежное решение для обеспечения эффективного пассивного охлаждения процессоров. Компания ExeGate зарекомендовала себя как востребованный производитель, предлагающий продукцию, объединяющую инновационные технологии с доступной ценой. Пассивные системы охлаждения ExeGate отличаются простотой в использовании и не требуют дополнительных энергозатрат. Они идеально подходят для тех, кто стремится к низкому уровню шума в сборке ПК, поскольку работают бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Эти системы охлаждения созданы с учетом современных требований к производительности и поддерживают оптимальную рабочую температуру процессора, что продлевает его срок службы и повышает общую стабильность работы системы. Выбирая ExeGate, вы получаете высокое качество и надежность.



Теги товара: Intel, Алюминий+Медь

Отзывы о товаре Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Радиатор для процессора
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 3647
Количество вентиляторов
0
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
205
Уровень шума
0
Материал радиатора
алюминий + медь
Развернуть
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения ExeGate — это надежное решение для обеспечения эффективного пассивного охлаждения процессоров. Компания ExeGate зарекомендовала себя как востребованный производитель, предлагающий продукцию, объединяющую инновационные технологии с доступной ценой. Пассивные системы охлаждения ExeGate отличаются простотой в использовании и не требуют дополнительных энергозатрат. Они идеально подходят для тех, кто стремится к низкому уровню шума в сборке ПК, поскольку работают бесшумно благодаря отсутствию вентиляторов. Эти системы охлаждения созданы с учетом современных требований к производительности и поддерживают оптимальную рабочую температуру процессора, что продлевает его срок службы и повышает общую стабильность работы системы. Выбирая ExeGate, вы получаете высокое качество и надежность.


Теги товара: Intel, Алюминий+Медь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор для процессора ExeGate ESNK-P0068PS.2U.3647.Cu (EX293449RUS) - купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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