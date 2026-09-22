Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL)
Кулер для процессора Ocypus Iota A40 WH [Iota-A40-WH1NNWD00X-GL] получает радиатор среднего размера из алюминия, 4 тепловые трубки и алюминиево-медное основание. Башенный кулер в белом цветовом исполнении отличается прямым контактом тепловых трубок: в области примыкания к процессору трубки образуют ровную поверхность для улучшения передачи тепла. Компонент предназначен для монтажа на тепловыделяющую площадку ЦПУ с целью рассеивания до 220 Вт выделенной тепловой энергии. Процессорная система охлаждения Ocypus Iota A40 WH [Iota-A40-WH1NNWD00X-GL] подходит для разных процессоров с сокетами AM4, AM5, LGA 1150, а также LGA 1151 и еще рядом разъемов. В изделии смонтирован один вентилятор с каркасом размером 120x120 мм и возможностью вращения со скоростью 500-2000 об/мин. Шумность зависит от нагрузки на систему охлаждения и может достигать 29 дБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ ...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, A...
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора Zalman CNPS13X Black
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling FX240 Inf черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Iota A40 WH White (Iota-A40-WH1NNWD00X-GL)