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Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023)

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Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023) - фото 1
Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023) - фото 2
Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
60
  • Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717572
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2600-8000 об/мин
Уровень шума
52.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
419

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023)

Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023)



Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2600-8000 об/мин
Развернуть
Уровень шума
52.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор для корпуса Alseye CPU Cooler LGA1700 (AS.03.03.0023)


Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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