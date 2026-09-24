Top.Mail.Ru
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 9
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 10
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 11
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 12
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 13
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 14
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 10
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 11
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 12
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 13
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 14
  • Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х26
Вес, кг.
1.77

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE

Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A620 предназначен для использования с процессором на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151 или с другим разъемом подключения. Универсальный башенный кулер с медным основанием, 6 теплотрубками и радиатором из алюминия монтируется над ЦПУ через прослойку из термопасты и отводит выделяемое им под нагрузкой тепло. Модель может отводить до 270 Вт тепловой энергии и подходит для производительных игровых сборок. Процессорная система охлаждения ID-COOLING FROZN A620 с двумя вентиляторами размером 120 мм предполагает подключение к паре портов питания типа 4-pin. Скорость вращения вентиляторов задается автоматикой материнской платы через ШИМ и может варьироваться в диапазоне 500-2000 об/мин в зависимости от текущей нагрузки процессора. Вентиляторы базируются на долговечных гидродинамических подшипниках.



Теги товара: LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Intel, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
270
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A620 предназначен для использования с процессором на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151 или с другим разъемом подключения. Универсальный башенный кулер с медным основанием, 6 теплотрубками и радиатором из алюминия монтируется над ЦПУ через прослойку из термопасты и отводит выделяемое им под нагрузкой тепло. Модель может отводить до 270 Вт тепловой энергии и подходит для производительных игровых сборок. Процессорная система охлаждения ID-COOLING FROZN A620 с двумя вентиляторами размером 120 мм предполагает подключение к паре портов питания типа 4-pin. Скорость вращения вентиляторов задается автоматикой материнской платы через ШИМ и может варьироваться в диапазоне 500-2000 об/мин в зависимости от текущей нагрузки процессора. Вентиляторы базируются на долговечных гидродинамических подшипниках.


Теги товара: LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Intel, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A620 ARGB WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...