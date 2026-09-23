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Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)

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Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 1
Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 2
Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 3
Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 4
Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 5
Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 6
Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 7
Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 8
Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 4189
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
60
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 6
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 7
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 8
  • Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625627
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
5 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 4189
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-8000 об/мин
Уровень шума
54.3
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
400

Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)

Кулеры и системы охлаждения ExeGate – это надежные и эффективные решения для поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Данный кулер оснащен вентилятором диаметром 60 мм, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу вашего устройства даже при высоких нагрузках. Продукция бренда ExeGate славится своей долговечностью и высоким качеством сборки, что делает эти кулеры отличным выбором для пользователей, стремящихся обеспечить своему оборудованию максимальную защиту от перегрева. Кулер предназначен специально для процессоров и способен значительно увеличить их производительность и срок службы за счет улучшенного теплосъема.



Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 4189
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-8000 об/мин
Уровень шума
54.3
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения ExeGate – это надежные и эффективные решения для поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Данный кулер оснащен вентилятором диаметром 60 мм, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и стабильную работу вашего устройства даже при высоких нагрузках. Продукция бренда ExeGate славится своей долговечностью и высоким качеством сборки, что делает эти кулеры отличным выбором для пользователей, стремящихся обеспечить своему оборудованию максимальную защиту от перегрева. Кулер предназначен специально для процессоров и способен значительно увеличить их производительность и срок службы за счет улучшенного теплосъема.


Теги товара: Intel, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS) - этот товар вы можете купить по цене 5370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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