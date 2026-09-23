Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepсool AK620 (R-AK620-BKNNMT-G)
Имеющий башенную конструкцию кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] оснащен медным основанием, алюминиевым радиатором и 6 тепловыми трубками. Все базовые компоненты устройства имеют никелированное покрытие. Кулер рассчитан на рассеивание мощности 260 Вт. Величина этого показателя делает оправданным использование устройства в составе компьютера очень высокого класса, в том числе – игрового. Кулер совместим с подавляющим большинством распространенных в настоящее время сокетов. Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] укомплектован парой 120-миллиметровых вентиляторов, вращающихся с частотой от 500 до 1850 оборотов в минуту. Скорость вращения изменяется в автоматическом режиме. Несмотря на высокую производительность, кулер отличается невысоким (до 28 дБ) уровнем шума. Высота кулера равна 160 мм. Крепежный набор и термопаста входят в комплект. Масса кулера довольно велика – 1456 г. Черный цвет вентиляторов и серебристый цвет других компонентов делают дизайн устройства классическим. Подсветка конструкцией кулера не предусмотрена.
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