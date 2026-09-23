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Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE

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Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 6
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 7
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 8
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 9
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 6
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 7
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 8
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 9
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 230 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE
9 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2300 об/мин
Уровень шума
37
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х21х15
Вес, кг.
3.2

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE

Система охлаждения GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 в черном исполнении комплектуется алюминиевым радиатором и водоблоком из меди, крышка которого вращается на 330°. Между этими модулями проложены гибкие шланги, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Универсальное устройство оптимизирует температуру разогнанного, теплонагруженного ЦПУ на сокете AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700 или другом. Система охлаждения для центрального процессора GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 рассеивает с поверхности радиатора тепловую энергию посредством двух вентиляторов размером 120 мм. В процессе работы эти кулеры с интегрированными ARGB-светодиодами могут вращаться с частотой от 800 до 2300 об/мин. К компоненту прилагается емкость с термопастой, которая необходима при монтаже водоблока на крышку процессора.

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2300 об/мин
Уровень шума
37
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 в черном исполнении комплектуется алюминиевым радиатором и водоблоком из меди, крышка которого вращается на 330°. Между этими модулями проложены гибкие шланги, по которым циркулирует жидкий теплоноситель. Универсальное устройство оптимизирует температуру разогнанного, теплонагруженного ЦПУ на сокете AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700 или другом. Система охлаждения для центрального процессора GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 рассеивает с поверхности радиатора тепловую энергию посредством двух вентиляторов размером 120 мм. В процессе работы эти кулеры с интегрированными ARGB-светодиодами могут вращаться с частотой от 800 до 2300 об/мин. К компоненту прилагается емкость с термопастой, которая необходима при монтаже водоблока на крышку процессора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIGABYTE - по цене 9230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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