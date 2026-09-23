Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING
Жидкостная система охлаждения ID-Cooling DX240 MAX ARGB (Black) 300W all Intel/AMD — это система охлаждения для центрального процессора, которая использует жидкость для отвода тепла от процессора. Она состоит из следующих компонентов: водоблок с помпой, который устанавливается на процессор и обеспечивает циркуляцию жидкости по системе охлаждения; радиатор, в котором происходит охлаждение жидкости за счёт теплообмена с окружающим воздухом; два вентилятора, которые устанавливаются на радиатор и обеспечивают дополнительный поток воздуха для более эффективного охлаждения; подсветка ARGB, которая позволяет настроить цвет и режим работы вентиляторов. Система охлаждения совместима с процессорами Intel и AMD и имеет максимальную рассеиваемую мощность 300 Вт. Это позволяет использовать её для охлаждения процессоров с высокой производительностью.
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Отзывы о товаре Кулер для процессора водяной 300W DX240 MAX S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 ARGB 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING