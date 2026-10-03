Кулер для процессора Noctua NH-L9I
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%6 060 руб. 7 320 руб.
В наличии
Код товара: 363580
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Загружаем...
6 060 руб. -17%
7 320 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
42
Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-L9I
Низкопрофильный кулер для процессора Noctua NH-L9i характеризуется рассеиваемой мощностью 95 Вт, и применяется совместно с процессорами Intel. Лопасти 92-миллиметрового вентилятора модели окрашены в необычный коричневый цвет. Частота вращения устройства может изменяться в широком диапазоне: от 600 до 2500 об/мин. Кулер имеет низкий уровень шума: он равен 23.6 дБ. Noctua NH-L9i комплектуется адаптером LNA, служащим для снижения частоты вращения вентилятора. В комплекте вы также найдете термопасту и набор креплений для сокетов.
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Низкопрофильный кулер для процессора Noctua NH-L9i характеризуется рассеиваемой мощностью 95 Вт, и применяется совместно с процессорами Intel. Лопасти 92-миллиметрового вентилятора модели окрашены в необычный коричневый цвет. Частота вращения устройства может изменяться в широком диапазоне: от 600 до 2500 об/мин. Кулер имеет низкий уровень шума: он равен 23.6 дБ. Noctua NH-L9i комплектуется адаптером LNA, служащим для снижения частоты вращения вентилятора. В комплекте вы также найдете термопасту и набор креплений для сокетов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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Кулер для процессора Noctua NH-L9I - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6060 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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