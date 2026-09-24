Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 718858
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Загружаем...
6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2050 об/мин
Уровень шума
28.7
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х14
Вес, кг.
2
Описание товара Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80)
Система водяного охлаждения MSI Mag Coreliquid A15 240 подходит для процессоров AMD и Intel с сокетами AM4, AM5, LGA 1700 и LGA 1851, создавая условия для работы мощных систем. Комплект ориентирован на пользователей, которым нужна тихая система охлаждения с RGB-подсветкой.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2050 об/мин
Развернуть
Уровень шума
28.7
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Система водяного охлаждения MSI Mag Coreliquid A15 240 подходит для процессоров AMD и Intel с сокетами AM4, AM5, LGA 1700 и LGA 1851, создавая условия для работы мощных систем. Комплект ориентирован на пользователей, которым нужна тихая система охлаждения с RGB-подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWAA11-L80) - купить по цене 6170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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