Top.Mail.Ru
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738912
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI
5 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х26х14
Вес, кг.
2

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI

Серия MAG (MSI ARSENAL GAMING) предназначена для геймеров, которые хотят доминировать на полях виртуальных сражений. Вдохновленная несравненной прочностью и безупречной надежностью военной техники, она включает в себя полноценный игровой арсенал. Помимо отличных технических характеристик, устройства MAG могут гордиться оригинальным дизайном, отражающим сильный характер всей серии.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Серия MAG (MSI ARSENAL GAMING) предназначена для геймеров, которые хотят доминировать на полях виртуальных сражений. Вдохновленная несравненной прочностью и безупречной надежностью военной техники, она включает в себя полноценный игровой арсенал. Помимо отличных технических характеристик, устройства MAG могут гордиться оригинальным дизайном, отражающим сильный характер всей серии.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI - по цене 5840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...