Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1151, LGA 1150, LGA 2066, LGA 2011, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 559581
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Загружаем...
3 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1151, LGA 1150, LGA 2066, LGA 2011, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х16
Вес, кг.
1.35
Описание товара Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED [SE-207-XT AD] предназначен для охлаждения устройств Intel серии LGA 115x и AMD серий AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1. Он оснащен мощным вентилятором диаметром 12 см и 7 тепловыми трубками. Кулер также имеет алюминиевый радиатор с крыльчатками на большом расстоянии, что снижает скорость воздушного потока и повышает его мощность. Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED [SE-207-XT AD] поддерживает режим PWM (автоматическая регулировка оборотов) и может работать с частотой от 700 до 1800 об./мин. Благодаря этому он обеспечивает высокую производительность при минимальном уровне шума.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1800
Минимальная скорость вращения, об/мин
700
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1151, LGA 1150, LGA 2066, LGA 2011, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED [SE-207-XT AD] предназначен для охлаждения устройств Intel серии LGA 115x и AMD серий AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1. Он оснащен мощным вентилятором диаметром 12 см и 7 тепловыми трубками. Кулер также имеет алюминиевый радиатор с крыльчатками на большом расстоянии, что снижает скорость воздушного потока и повышает его мощность. Кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED [SE-207-XT AD] поддерживает режим PWM (автоматическая регулировка оборотов) и может работать с частотой от 700 до 1800 об./мин. Благодаря этому он обеспечивает высокую производительность при минимальном уровне шума.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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