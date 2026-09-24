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Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black

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Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 1
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 2
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 3
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 4
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 5
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 6
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 7
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 8
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 9
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 10
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 11
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 12
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 13
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 14
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 15
Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 1
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 2
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 3
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 4
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 5
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 6
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 7
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 8
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 9
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 10
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 11
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 12
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 13
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 14
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 15
  • Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 
Начислим 320 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 666956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black
3 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х15
Вес, кг.
1.17

Описание товара Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black

Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X черного цвета имеет башенную конструкцию, за счет чего обеспечивает рассеивание тепла мощностью до 240 Вт. Это делает его подходящим для охлаждения мощных процессоров. У кулера медное основание с никелированным покрытием, что предусматривает повышенную теплопроводность. 5 тепловых трубок отводят тепло на радиатор из алюминия, что обеспечивает оптимальный отвод тепла даже при разгоне процессора. Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X оснащен 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Такая система работает практически бесшумно даже при высокой нагрузке. Скорость вращения вентилятора регулируется автоматически в пределах 600 – 2000 об/мин. Подключается вентилятор через 4-пиновый разъем. Источником ARGB-подсветки кулера является декоративная накладка на верхней панели. Для подключения подсветки используется разъем 3-pin 5V-D-G.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
600
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X черного цвета имеет башенную конструкцию, за счет чего обеспечивает рассеивание тепла мощностью до 240 Вт. Это делает его подходящим для охлаждения мощных процессоров. У кулера медное основание с никелированным покрытием, что предусматривает повышенную теплопроводность. 5 тепловых трубок отводят тепло на радиатор из алюминия, что обеспечивает оптимальный отвод тепла даже при разгоне процессора. Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X оснащен 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Такая система работает практически бесшумно даже при высокой нагрузке. Скорость вращения вентилятора регулируется автоматически в пределах 600 – 2000 об/мин. Подключается вентилятор через 4-пиновый разъем. Источником ARGB-подсветки кулера является декоративная накладка на верхней панели. Для подключения подсветки используется разъем 3-pin 5V-D-G.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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