Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Zalman CNPS13X Black
Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X черного цвета имеет башенную конструкцию, за счет чего обеспечивает рассеивание тепла мощностью до 240 Вт. Это делает его подходящим для охлаждения мощных процессоров. У кулера медное основание с никелированным покрытием, что предусматривает повышенную теплопроводность. 5 тепловых трубок отводят тепло на радиатор из алюминия, что обеспечивает оптимальный отвод тепла даже при разгоне процессора. Кулер для процессора ZALMAN CNPS13X оснащен 120-мм вентилятором с гидродинамическим подшипником. Такая система работает практически бесшумно даже при высокой нагрузке. Скорость вращения вентилятора регулируется автоматически в пределах 600 – 2000 об/мин. Подключается вентилятор через 4-пиновый разъем. Источником ARGB-подсветки кулера является декоративная накладка на верхней панели. Для подключения подсветки используется разъем 3-pin 5V-D-G.
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